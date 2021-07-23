全國疫情警戒即將在27日降回二級，不少公司行號傳出將取消居家辦公，請員工返回辦公室上班。對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，沒有強制公司怎麼做，但建議可維持居家上班。

陳時中表示，大部分的公司都很有警覺心，包括啟動企業快篩、員工健康服務等。他也呼籲，目前國內疫情只是緩步下降，沒有強制公司是否啟動居家辦公；如果有需要可以回公司上班，如果能夠維持居家上班，還是盡量維持比較好。