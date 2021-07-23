降二級可取消居家辦公？陳時中建議「盡量維持」 15:052021/07/23 中時 王家瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 降二級可取消居家辦公，陳時中建議「盡量維持」。（圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全國疫情警戒即將在27日降回二級，不少公司行號傳出將取消居家辦公，請員工返回辦公室上班。對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，沒有強制公司怎麼做，但建議可維持居家上班。 陳時中表示，大部分的公司都很有警覺心，包括啟動企業快篩、員工健康服務等。他也呼籲，目前國內疫情只是緩步下降，沒有強制公司是否啟動居家辦公；如果有需要可以回公司上班，如果能夠維持居家上班，還是盡量維持比較好。 #居家辦公 #維持 #二級 #陳時中 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 詹惟中打完AZ下面冒驚人反應 嗨爆：10年來第一次 - 生活 直播》二級警戒「試辦兩周」 陳時中宣布降級指引 - 生活 直播》新北市＋13下週降二級怎應對？侯友宜最新說明 - 生活 「已故」颱風恐死而復活 超複雜天氣又添變數 - 生活 睡一覺起來「颱風還沒動」 吳德榮揭烟花爆發日 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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