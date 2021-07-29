蔣萬安今天接受資深媒體人黃光芹「新聞不芹菜」直播專訪。(翻攝震傳媒 Z.media臉書直播)

國民黨立委蔣萬安今接受直播專訪，被問到是否已經將衛福部長陳時中視為台北市長假想敵，他說，他一直都沒有這樣的思考，現在全心在台北市的地方服務。

蔣萬安今天接受資深媒體人黃光芹「新聞不芹菜」直播專訪，被問到目前準備參選的台北市長選情，雖然仍是領頭羊，但選情若是三分天下，仍會有危機。但無論如何，就立委支持度而言，始終是排名在第一位，他如何看待這樣的情況。

對此，蔣萬安表示，疫情期間他秉持的態度，就是國難當前不分中央與地方，大家就是齊心對抗病毒；尤其，在防疫過程，對於中央或地方握有行政權的機關，若有缺失做不好，不管事3＋11或疫苗採購沒有完整規劃，當然都會提出批評與建議。

主持人追問，在三強鼎立狀況下，目前民調顯示蔣萬安支持度為38.8％、陳時中32.3，北市副市長黃珊珊18％；若是兩強對決，則是蔣萬安49.7％、陳時中34.5，目前是如何看待這樣的狀況？

蔣萬安表示，民調都是起起伏伏，在不同期間局勢就會有不同的改變，他的立場就是「好的繼續、不好的改進」，至於細部變化，就交由民眾來公評。被問到是否會把陳時中當作假想敵？他說，我一直沒有這樣的思考，現在最重要的就是全心投入地方選區服務，同時對於疫情期間的紓困、疫苗施打，全力為民眾作好把關。