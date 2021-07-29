高端疫苗日前獲食藥署核准通過緊急使用授權（EUA），另一家國產業者聯亞生技的審查近日也將展開，衛福部長陳時中今天表示，相關審查屬於專業部分，因此無法臆測結果與通過時間，而我國食藥署審查過程之嚴格是獲國際認證，應能公正進行決定。

繼總統蔡英文表態要打高端疫苗支持國產後，副總統賴清德也宣布打算接種聯亞疫苗，衛福部長陳時中昨天表示，無論總統、副總統的選擇為何，都不會影響審查結果，強調相關決定必須交給專家處理。

陳時中今天進一步強調，我國食藥署審查過程相當嚴格，更是全世界僅有6國參與的國際醫藥法規協和會（ICH）會員國之一，因此法規相互認證等都很嚴謹，而審查疫苗無論是業者要做任何改變，都需要重新來過，因此無法預測到底會不會過。

陳時中指出，審查時往往生技業者常常需要補件，一些相關的技術性資料或是針對資料上有疑義的部分，都必須做出解釋，而解釋過後也要驗證，從動物實驗一步一步按照既有審查規章來進行。