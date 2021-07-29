行政院今舉行全國防疫警戒自27日降至二級，但衛福部今天在院會報告時指出，預計未來一週，每日新增30-50例，但現在10幾例以下，代表有潛在案例還未爆出來嗎？疫情指揮中心指揮官陳時中下午記者會回應表示，那只是疫情評估報告，估計30至50人以下，而50人以下確診是很低的數字，近來都是20人上下，這一波居家隔離者解隔離，數字還會往下降。

衛福部上午在院會報告時指出，疫情目前維持低度流行，近一周全國新增本土確診數較前一周上升15％，其中以雙北市佔逾7成最多，目前仍有零星感染源待釐清個案及群聚事件，未來一周每日發病新增可能維持在30至50例以下。

下午疫情指揮中心例行記者會上，記者詢問，行政院會中預計未來一週，每日新增30-50例，但現在10幾例以下，代表有潛在案例還未爆出來嗎?是否代表本土要加零已經不可能？

陳時中回應，那是在做疫情評估的報告，估計30至50人以下，而50人以下確診是很低的數字，近來都是20人上下，持續努力，這一波居家隔離者解隔離後，若狀況好，案例數少，可能還會往下降，而群聚部分現在處理起來，經驗、速度也增快很多。