國內疫情趨緩，旅遊業努力拚復甦，今卻傳出雄獅旅行社總部大樓再有員工確診，已匡列5名員工進行PCR檢測，其中2人為陰性、3人等待報告中。雄獅表示，除匡列密切接觸者，辦公空間也已進行消毒，公司在防疫降級後雖取消居家上班，但仍採取員工分流、分區上班。

雄獅表示，8月3日獲報內湖總部大樓的1名內勤同仁，因身體不適前往醫院就醫，並被要求作核酸檢測，當日通知陽性確診並轉送相關院所隔離就醫。公司當日立即匡列5名相關接觸同仁進行居家隔離上班，並成立緊急專檔控管，提供快篩試劑供同仁返家檢測，目前已知快篩結果均為陰性，後續PCR檢測結果，有2位為陰性，另有3位正在等待報告。

雄獅指出，已匡列相關密切接觸者進行居家隔離，並已進行相關座位區域及公共空間清消。為維護員工健康安全，公司於3級警戒期間實施A、B組居家上班，降級後雖取消居家上班，但仍採取員工分流、分區上班，同時針對全體員工及工作場所加強衛生管理。

據統計，截至8月5日以前，雄獅旅遊有51位大巴士駕駛、143名領隊及觀光列車車服完成疫苗接種。

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