日本對COVID-19採取比肺結核或SARS更嚴的防疫措施，有醫療人員認為這是造成病床不足等醫療資源緊繃的原因之一。厚勞省已著手研議，是否將COVID-19分類降級比照季節性流感。

日本產經新聞報導，傳染病法依傳染力與致死率等，將傳染病分為1到5類，以及「新型流感等」共6種，第1類是最嚴重的傳染病，分類數字越小，採取越嚴格的防疫措施。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在日本被分類為「新型流感等」類型，各地方政府與醫療機構則視為與第2類的肺結核相當或更嚴重的傳染病，來進行防疫措施；具體方式包括勸告無症狀患者住院、限制從事部分工作、匡列密切接觸者與調查傳染途徑等。

對於COVID-19的傳染病分類，全國保健所長會在今年1月對厚勞省提出意見書，認為COVID-19被視為特別的疾病，導致醫療機構拒絕收治等，恐會造成地區醫療系統平衡崩潰，希望厚勞省能仔細說明COVID-19與新型流感的不同。

厚生勞動大臣田村憲久今年7月表示，必須考慮COVID-19在傳染病法上該如何分類，表達有意對COVID-19研議重新定位

報導指出，日本國內確診病例數最多的東京都，擁有20床以上的醫院有650家、診所有1萬家以上，但僅有170家醫療機關收治COVID-19病患。

厚勞省認為，傳染病法上的分類可臨機應變加以變更，已著手討論調整COVID-19的分類，若能將COVID-19 改為季節性流感適用的第5類傳染病，將可不用對確診者勸告住院與進行隔離等措施，能夠大幅減輕地方與醫療單位的負擔。

不過因為COVID-19確診者的症狀容易突然惡化，以及出現新的變異病毒株等疑慮，東京都負責與保健所與醫療單位協調的官員認為，不如開發疫苗或特效藥、重新整備相關環境等，還比較符合實務需求。