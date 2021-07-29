我國運動好手在東京奧運發光發熱，絕大多數選手都已接種完整的兩劑疫苗，返台後是否還需接受隔離？中央流行疫情指揮中心今天表示，打完兩劑疫苗的選手返台可直接實施14天的加強版自主健康管理，但因體育署有額外的防疫計畫，因此選手們前七天還是需要住在防疫旅館。

指揮中心發言人莊人祥表示，根據體育署提交的防疫計畫指出，東奧選手若是完整打過兩劑疫苗，返台前七天仍需住在防疫旅館，並在第七天接受PCR採檢，只要確認為陰性後即可返家，執行後續七天的加強版自主健康管理。

外界關切，本次東奧選手的入境模式，未來是否會逐步開放讓打過兩劑疫苗的全體國人適用？衛福部長陳時中表示，之所以鬆綁東奧選手的入境模式，主要是因體育署有提出完整的防疫計畫，並設有防疫官監督，整體是採相當緊密的監視系統，一旦有相關接觸的可能都能立即掌握。

陳時中說，而一般國人出國不太可能建立這麼大的監測計畫，加上國際間變種病毒株仍很多，對防疫而言還是希望要守住，把所有感染可能性降到最低，才能避免病毒無孔不入。