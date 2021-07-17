首見本土確診個位數！ 陳時中直呼「好消息」：降級可能性很高

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增12例新冠肺炎確定病例，分別為8例本土及4例境外移，另確診個案中新增1例死亡。這是3級警戒以來，本土個案首度出現個位數。指揮官陳時中說，下禮拜會持續努力，期待3級警戒時間到的時候能降級，目前降級的可能性高，相關準備工作會陸續進行。

今日新增的8例本土病例，其中4例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為6例男性、2例女性，年齡介於20多歲至60多歲，發病日介於今(2021)年7月5日至7月15日。個案分布以新北市5例為最多，其次為臺北市、桃園市及臺中市各1例；其中3例為已知感染源、4例關聯不明、1例調查中，相關疫情調查持續進行中。

對於今日個案數創下3級警戒以來新低，指揮官陳時中說，個案數少，疫調就可以更精確，追蹤和匡列還是不能放鬆，需要阻斷傳播鏈。下禮拜會持續努力，期待3級警戒時間到的時候能降級，目前降級的可能性高，相關準備工作會陸續進行。接下來也會看本周的情況，若有小群聚，也許也可能不降級。若疫情趨緩，管制太強也不行，要有適當的強度和管制才會有好效果。

另外，今日也新增4例境外移入個案中，案15486為本國籍20多歲男性，7月14日自阿拉伯聯合大公國入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，個案入境時無症狀，入境後至集中檢疫所檢疫並採檢，於今日確診(Ct值32.1) ，相關接觸者匡列中。案15494為本國籍50多歲女性，5月13日自美國入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，個案在臺期間並無症狀，7月16日因出境需求自費採檢，於今日確診（Ct值36），相關接觸者匡列中。案15495為香港籍40多歲男性，5月7日自奈及利亞入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，個案在臺期間並無症狀，7月16日因工作需求採檢，於今日確診(Ct值36)，相關接觸者匡列中。案15496為本國籍50多歲男性，7月8日自印尼返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫並採檢，檢驗結果陰性，7月10日出現喉嚨痛等症狀，經視訊診療及開藥後緩解，7月16日因症狀持續，由衛生單位安排採檢，於今日確診，個案同班機旅客皆於集中檢疫所檢疫，故無框列接觸者。

確診個案中，今日新增1例死亡個案(案3419)，為60多歲男性，有慢性病史，無相關活動接觸史。醫療應變組副組長羅一鈞說，這名個案來自雙北，5月21日開始有症狀，有蜂窩性組織炎而去急診，當時已經在例行採檢，沒有呼吸道症狀，住院後5天開始肺炎、血氧下降，檢出陽性是症狀發生前。後來個案住院一度插管、入住ICU，也曾移除呼吸器，不過解隔離到一般病房後症狀惡化，心跳過慢而停止，7月15日病逝在醫院，可以說他是感染源不明，不過當時也是社區感染期間。

這波本土疫情，共累計14148位確診個案，其中已有12207人解除隔離，解隔離人數達確診人數86.3%。去年至今，國內累計15390例確診，分別為1226例境外移入(原1例本土病例案15425疫調後改為美國境外移入)，14111例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計106例移除為空號。2020年起累計764例COVID-19死亡病例，其中756例本土，個案居住縣市分布為新北市380例、臺北市289例、基隆市26例、桃園市23例、彰化縣13例、新竹縣10例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

指揮中心呼籲民眾，應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。