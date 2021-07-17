近期網路流傳一份食藥署內部資料，指出日本進口的AZ疫苗微生物超標。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中澄清，該問題批號是102159，且是日本原廠主動揭露。食藥署表示，該問題批號並未進入台灣。

日本進口的AZ疫苗，由美國提供原液，再由日本廠裝填。食藥署長吳秀梅表示，我們每次都會要求對方提供製程資料，該公司詳實紀錄了很多需要改善的地方，紀錄後就一併把資料給我們。

據指揮中心了解，微生物超標的批號是102159。吳秀梅說，這個批號並未進入台灣。陳時中表示，是這個是日本原廠主動揭露的，而我們使用的原產的批號是103061，與該批號完全無關。就好像工廠由100批，第3批有問題，但是我們用的是第98批，因此我們用的原液沒有問題，且日本出口的時候需要檢驗，來到台灣也需要檢驗。

陳時中表示，這基本上還是一個保密的資料在，這會導致國家、藥廠的互信產生問題，會妨害疫苗、藥品的交易和進口，對我們是不好的，因此大家也不要去誤傳這些事情。