曾說出「我不是民進黨支持者，但我支持民進黨」的民進黨網紅「焦糖」陳嘉行力挺國產疫苗不遺餘力，卻自爆自己已經登記施打AZ疫苗意願名單，遭網友砲轟，焦糖也不甘示弱反嗆自己希望有特權先打國產，一名高端二期受試者看到後怒嗆「有夠噁心」。

焦糖登記AZ被罵翻，還反嗆網友「我還真希望我有特權打高端疫苗」，對此一名高端二期受試者忍不住，13日在PTT八卦版PO文，表示看到焦糖說這種話，對他這個受試者來說十分噁心。

原PO說，自己因工作性質關係，屬於優先施打疫苗族群，但目前還卡在等解盲中，什麼動作都不能做，無法去接種期他疫苗，試驗人員則建議他解盲後再做打算，也表示大約7月中旬應該就會有結果，算一算就是這幾天。

原PO不滿表示，這麼愛台灣的焦糖哥哥，你想打國產根本不需要什麼特權，只要再多等幾天就可以。

鄉民也紛紛留言：「推身體力行，不會像某糖只會出一張嘴」、「果然只會嘴砲」、「對側翼來說，黨意就是一切，沒有被騙這回事」、「原來二期到現在還沒解盲」。