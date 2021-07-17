近日前副總統陳建仁與國民黨北市議員王鴻薇因高端疫苗隔空交火，陳建仁反駁王鴻薇捏造事實，稱自己打的是安慰劑，卻遭王追打「為何你能提前解盲」，甚至引發不少網友質疑陳建仁「技術性」打到安慰劑，對此一名高端二期受試出面還原當天施打流程，認為不太可能。

一名高端疫苗二期受試者16日在PTT八卦版PO文，自己也在15日收到解盲通知，打的是疫苗，目前身體安好。他還原當天二期試驗流程，表示當時全部受試者依序報到，並確定人數，接著會跟醫護人員進行問答，確認身體狀況無礙後，才能去拿試驗疫苗。

原PO說，施打疫苗的順序，是先報到先打，而非照名單順序施打，以示公平，依照當天試驗流程，陳建仁想要技術性打到安慰劑，是不太可能的事情。除非前副總統夫妻試驗當天，場地沒有其他受試者，才有可能動手腳。

原PO表示，9月將會進行最後一次回診，屆時整個二期試驗就會徹底結束，還會拿到接種紀錄卡，若未來出國時可以出示，但他也質疑「所以高端已經認為疫苗有足夠保護立？這樣算是另類超前部署嗎」，詢問窗口得到的答覆是「不知道，目前的資訊都已揭露在上次記者會」，同時窗口也建議他不要去混打其他疫苗，因為目前數據不足，不建議這麼做。

對於陳建仁「提前解盲」風波，高端表示，原訂於10月底至11月初進行全體解盲，但考量民眾安全，受試者可提前解盲，若為安慰劑組，可補打高端疫苗，陳建仁也表態願意施打。