【愛傳媒楊秉儒評論】民進黨於7月21日召開線上中常會，由於日前中央疫情指揮中心透露，新購入的1500萬劑BNT疫苗，將開放讓12至18歲優先施打，據轉述，民進黨立委羅致政在會中提到，不要讓大學生施打順序排在12到18歲者後面；身兼黨主席蔡英文總統也認同此看法表示，站在政府立場，大學生施打不能晚於12到18歲族群，請行政院轉達疫情指揮中心研議如何施打。

看到民進黨還是一切以鞏固政權，贏得選舉為優先考量，不由得怒火中燒了起來。中央疫情指揮中心開放讓12至18歲的人口優先打BNT疫苗，無可厚非；畢竟目前全世界只有BNT疫苗能夠讓這個年齡層的國民施打，至於莫德納疫苗是否也可以比照辦理？雖然美國莫德納藥廠在2021年5月25日以最新的臨床試驗結果宣稱，莫德納疫苗在12至17歲青少年中證實安全有效，但是目前只有日本厚生勞動省於7月19日拍板，將美國莫德納（Moderna）疫苗的施打對象，從原本規定的18歲以上者，放寬到12歲以上即可。至於美國FDA、加拿大與歐盟的醫藥主管機關，仍尚在審查中；為什麼你們民進黨又是「黨意凌駕民意」，自己決定要讓大學生優先施打BNT疫苗，而且不能晚於12到18歲族群之後？這一切不都又是選舉考量？因為臺灣的這些大學生，在你們民進黨眼中是「超級大票倉」，所以絕對不能怠慢！

世界各國的疫苗施打順序大多都是由年長者先打，然後中年、青壯年、18歲以上的青年，最後，如果有購入BNT疫苗的，才有機會讓12歲至17歲的少年與孩童接種疫苗，只有你民進黨政府讓人民打個疫苗還要按照選票來制定先後，真是有夠奇葩！在臺灣，年齡在25歲至55歲的廣大勞工、上班族等，還有多少人沒打到第一劑疫苗，你們民進黨政府有關心過嗎？這些乖乖上班工作，乖乖繳稅貢獻臺灣GDP的人民真是被蔡英文與民進黨政府認證「最軟也最好欺負的族群」！當初你們民進黨政府不是信誓旦旦說BNT疫苗絕對買不到？現在台積電、鴻海、慈濟基金會好不容易買到了，湊了1500萬劑要捐給臺灣人民救命用，你們民進黨政府好意思跳出來大小聲說要怎樣分配？你們民進黨政府憑什麼拿別人花錢買的BNT疫苗來做你們的順水人情，這擺明了就是政策性買票！你們這些政客們！該好好反省了！業力迴向不是不報，只是時候未到！

不過仔細想想好像也不用那麼生氣；依照時程，不管是台積電、鴻海買的1000萬劑，或是慈濟基金會買的500萬劑，這總計1500萬劑的BNT疫苗，最快也要在今年9至11月份才會陸續送抵臺灣；但是國產高端依照民進黨政府的進度，應該是今年8月份就可以陸續量產上市；而且，中央疫情指揮中心不是宣稱，國產高端疫苗可以讓「20歲以上的成人」都能施打嗎？所以，就讓臺灣這群大學生們在9月初開學前就先接種國產高端疫苗，這樣不就絕對可以符合蔡英文總統「讓大學生排在12至18歲人口之前優先施打」的最高指導原則了嗎？各位可愛的臺灣各大專院校的莘莘學子們，聽蔡英文總統的話，勇敢地將各位的手臂捐給國產高端疫苗吧！聽蔡英文總統的話，才是充滿臺灣價值的進步青年！

作者為資深媒體人

照片為蔡英文總統臉書截圖

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