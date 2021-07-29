指揮中心昨開放特定族群施打第二劑莫德納，並強調目前沒開放混打，對此，台大醫院院長吳明賢表示，疫苗混打應是疫情擴散及疫苗供應失調下的產物，雖然抗體濃度較高，但未經藥物試驗第三期，沒有可減少重症住院的數據，卻受到很多人追捧，但他認為比起混打，疫苗打好打滿更要緊，因為疫苗覆蓋率越高，鬆綁就越有底氣，且目前不論是AZ、BNT或莫德納在真實世界都能有效預防重症。

吳明賢昨在臉書發文表示，目前對抗新冠肺炎最大的成就之一就是「疫苗的問世」，疫苗覆蓋率越高的國家，不僅保住了醫療體系的量能，也比較有底氣朝著鬆綁的目標邁進，因此他認為「疫苗打好打滿，比混打要緊」。

吳明賢認為，能在短時間就研發出有效的疫苗，主要得力於先進的科技，美國、英國和德國是領頭羊，如今莫德納、AZ和BNT這幾個名詞，老少都能朗朗上口。不過，疫苗問世及大量製造的時間有先後，很多都是邊做第三期臨床試驗，邊收集資料，就先以EUA緊急使用授權上市了，但不管是那種疫苗，共同點就是「必須要兩劑才能發揮出最大的保護效果」。

吳明賢指出，在上市後的第四期（real world data），目前看起來不論是在減少住院及重症，這些疫苗的效果都不分軒輊。

吳明賢也說，疫苗混打的策略並不是一開始就設計好的臨床試驗，是疫情擴散及疫苗供應失調下的產物，值得慶幸的是副作用可接受，且抗體濃度也較高，可惜並沒有藥物試驗第三期以減少感染重症及住院的數據，僅是抗體濃度高就讓很多人追捧，甚至認為是黃金準則。

吳明賢也分享，這幾天有不少朋友尋問他關於疫苗的看法，他的標準答案都是「疫苗要打好、打滿」，不管是AZ、BNT還是莫德納。