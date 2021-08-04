新冠肺炎（COVID-19）變種病毒全球疫情升溫，新冠疫苗目前已在數個國家開始階段性的施打，而台灣政府所購買的疫苗也已於110年3月22日開打，根據110年7月30日統計資料，台灣疫苗接種累計近809萬人次，疫苗接種人口涵蓋率32.82%，劑次人口比34.44劑/每百人。

國內展開大規模疫苗接種，民眾打完疫苗後都會拿到俗稱「黃卡」的疫苗接種紀錄卡。據報載，花蓮醫院院長楊南屏及相關學者指出，疫苗批號（Lot/Batch Number）是國際疫苗接種證明的規範，以國人常造訪的歐美國家為例，美國疾病管制中心（CDC）、英國健保署（NHS）、歐洲（EMA）公布的疫苗接種卡樣式，登載資訊包括接種者姓名、疫苗名稱、疫苗批號以及施打日期。儘管我國CDC發給民眾的黃卡，形式與國際相似，但就獨缺雙語及可以回溯疫苗原廠資訊的疫苗批號。令人不解，政府為什麼不直接發國際國內通行雙語「國際疫苗接種證明」，蔡政府疫苗政策不夠細緻，民眾不瞭解，徒增民眾的困擾。

另外，依據衛福部疾病管制署（CDC）的國際預防接種證明書說明，以及台北市政府衛生局關於取得預防接種證明書常見問答，我們要出國，要如何取得國際認可的疫苗接種證明？仔細看CDC網站上「國際疫苗接種證明（International Certificate of Vaccination or Prophylaxis）」，又稱為黃皮書（Yellow Book），並不包含新冠疫苗的黃皮書，而只是黃熱病等疫苗的證明，也不會紀錄批號，另外，如民眾有出國需求，需要完整接種證明，可至鄰近縣市有開設國際旅遊門診的醫療院所，會有世界衛生組織（WHO）制定的國際通用接種記錄卡；民眾也可去接種疫苗的醫院請接種醫療院所開具醫療證明，一張證明約800～1000元，就是說如果要申請國際通用的，民眾還要自費申請，那既然這樣，為什麼政府不一開始就給民眾國際通用雙語的「國際疫苗接種證明」？

而台北市政府方面，則針對有儲存於全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）疫苗接種紀錄及民眾保存的各項接種紀錄正本，民眾如欲申請英文版預防接種證明書，可至台北市旅遊醫學門診合約醫院，但據有人去衛生所申請到的英文證明，上面一樣沒有批號。人們看得一頭霧水？

另外，全球跨境交流重啟，在安全前提下，未來國與國之間如何互相認可電子疫苗護照的效力，並加速通關作業、鬆綁入境限制，世界各國與地區仍需持續關注，台灣「數位化接種證明」仍在規劃中？有關電子疫苗護照，觀光業界、部分學者及國政基金會相關專家是最早呼籲政府超前部署，觀察現況，目前啟用電子疫苗護照的地區有歐盟、以色列、大陸、日本等，另外，也有正在研議相關政策的越南、新加坡。建議政府應在安全、前瞻及提升競爭力考量下，儘速推動國際化電子疫苗護照，人們能有望回歸自由，甚至開放國與國的邊境，開放旅行、經濟等交流活動。

（作者凃維穗為國家政策研究基金會永續發展組副研究員，陳宜民為國家政策研究基金會永續發展組召集人）

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