新竹縣10日再度「嘉玲」，增加2名出院個案，累計110名確診者中，仍有4人住院治療，11人死亡，95人解除隔離列管，康復出院，治癒比例86.4％，衛生局指50歲以上還沒打疫苗的新竹縣民，有專案1千名額可施打，11日起預約報名。

縣長楊文科提醒，中央「COVID-19公費疫苗預約平台」第5輪接種莫德納疫苗，將於11日至17日開打，請預約成功的民眾務必攜帶身分證、健保卡，依預約時間前往指定地點接種。

其中，若有接種第2劑的民眾，記得要攜帶接種紀錄卡，同時先到衛生局網站下載莫德納疫苗接種評估及意願書，事先填好帶往接種站，以更減少等候時間。

衛生局長殷東成表示，為服務50歲以上尚未接種疫苗的鄉親，將在13日舉辦一場AZ疫苗專案接種，地點在台元科技園區羽球館，名額1000人。

殷東成說，無論是否曾在中央「COVID-19公費疫苗預約平台」登記，都可預約報名接種，請民國60年12月31日以前出生，且尚未接種第1劑疫苗的民眾踴躍報名。

預約報名時間從11日上午10時至12日中午12時為止，請民眾至本次執行接種任務的大安醫院網站填寫報名表單，或掃描圖卡QR-code報名。