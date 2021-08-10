8月5日疫苗接種後不良反應事件通報。（圖／翻攝自衛福部官網）

國民黨立委李德維9日指出，截至5日國內共施打了582萬劑AZ，其中486人死亡；雖衛福部不斷告訴民眾，死者多半因原本就罹患慢性疾病，但百姓心中多有定見，與其忙於杜悠悠之口不如努力釋疑，故他主張指揮中心與各縣市衛生局擬定SOP，針對接種疫苗後一個月內過世的國人，一律執行家訪並必須完成某種程度的調查，還原死因後坦白公告。

李德維在臉書發文表示，8月8日，新北市通報一名年僅38歲的女性，在5日接種AZ疫苗之後，全身痠痛，頭痛發燒，送醫當晚不治，是新北市迄今首位不滿40歲接種AZ之後猝死的案例。截至8月5日，國內共施打了582萬劑AZ，通報了1632件嚴重不良反應，其中486人死亡，施打305萬劑莫德納，通報了470件嚴重不良反應，其中92人死亡。

李德維直言，9日他參加一場告別式，民眾一直認為自己老公就是死於AZ，因為打完AZ後四天，便因血栓送醫不治，而身邊類似案例已不只一件。衛福部總是告訴民眾，死者多半是因為原本就罹患慢性疾病，但百姓心中，往往自有定見；政府耗費時間精力，卻不是向百姓釋疑，而是杜悠悠之口。

李德維強調，民眾之所以恐慌，就是因為政府無法提出有力的證據與說法，故他主張，指揮中心與各縣市衛生局擬定SOP，針對接種疫苗後一個月內過世的國人，一律執行家訪並必須完成某種程度的調查還原死因，並將結果坦白公告、還家屬公道。