英國官方發布的報告指出，幾乎可以肯定會出現「超級變異株」，甚至還有可能讓目前的疫苗毫無用武之地。對此，台大前感染科醫師林氏璧認為這是有可能的，因為疫情爆發1年多，就看到南非變種病毒發生「免疫逃逸」的狀況，因此再繼續演變下去也是有可能的。要想減少病毒突變的機會，除了減少病毒的傳播外，還要打疫苗、繼續做好相關防疫措施。

林氏璧今在臉書發文表示，英國7月19日正式宣布「大解封」，將所有的防疫限制全面解除，在解封前一天，英國單日增加了近6萬人確診，原以為會迎來爆發，沒想到接下來新增的確診病例數居然開始往下降。目前已經降到兩萬出頭。

林氏璧指出，英國當地的PCR採檢量非常大，遠比美國、日本和以色列都多，解封的時候每天可以做40萬次的PCR，等到了七月底稍微降到30萬次左右，PCR的陽性率則從最高峰的4.8%降到3.4%。

林氏璧透露，英國打完一劑疫苗的比例是69%，美國則是57.44%，他猜測對Delta病毒來說，這10至15%的差距是很重要的，因為Delta更具傳染力，R0值更高，計算群體免疫需要達到的比例，可能得接近九成。而英國已感染加上打完疫苗的人，有抗體的比例可能已在九成上下了。

林氏璧也提到，英國官方發表的報告指稱，他們相信「幾乎可以肯定」會出現「超級變異株」，甚至有可能會讓目前使用的疫苗都無用武之地。他個人認為這樣的可能性和疑慮永遠都存在，畢竟才一年就看到南非變種病毒出現免疫逃逸的狀況，繼續變下去當然是有可能的。

林氏璧認為，要阻斷它的方式應是要減少病毒的傳播，打疫苗，繼續保持NPI公衛措施，讓病毒減少突變的機會，才是正辦。