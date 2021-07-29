【愛傳媒陳朝平專欄】這個國家太神奇！7月27日下午2時，疫苗預約系統重啟，加入高端疫苗為新選項。三小時後，指揮中心傍晚證實，有3萬7814人「非高端疫苗不打」，不到1%。

7月28日，民進黨舉行線上中常會，登記高端的人數竟然暴增為49.6萬人。黨秘書長林錫耀更是洋洋得意地宣布，登記打高端疫苗的，有5位是百歲人瑞，90歲以上的則有400多位。

哇！台灣數位科普大大成功，耄耋老人都會上網，百歲人瑞竟然知道要犧牲小我，全力支持執政黨大力行銷的高端疫苗！

林錫耀沒有說的是，究竟這400多位90高齡的老人家們分布在哪裡？在哪裡上網預約的？養老院？安養院？網吧？或者，這些老人家是一群疫苗幽靈人口，特地出來擔任高端救火隊？這批老人家也是從那817萬人當中抽調出來的嗎？

不對啊！當初，要幫80歲以上長者打第一劑疫苗時，許多人抱怨長者不會上網，因此，都是鄰里長通知的嗎？事隔沒幾天，老人家通通學會上網預約了？台灣老人家的數位學習能力也太強了吧！

接種日本捐贈的AZ疫苗時，死亡人數特多，那時，指揮中心說咱台灣高齡又有慢性病的人特多，高齡又有慢性病的高齡長者，如今，竟然膽敢選擇三期臨床沒做，國際認證沒通過的高端疫苗？視死如歸至此，真教我等高山仰止，景行行止，佩服到五體投地！

400多位長者視死如歸，選擇高端，民進黨諸公諸婆更應振臂而起，追隨前輩，把手臂留給蔡主席和高齡人瑞最愛的高端！如此，高端神話庶幾可以圓滿矣！

作者為資深媒體人

照片來源：疾管署截圖。

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