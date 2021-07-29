中央流行疫情指揮中心在27日表示，疫苗登記平台開放國產高端疫苗，供民眾選擇，不過截至28日下午5點統計，登記願意施打高端疫苗的民眾僅55萬多人。有網友在PTT發問：「國產疫苗要送什麼你才會選他？」結果網友大推「送房子」、「送現金」，甚至有人說送王品餐券就一堆人搶。

根據中央流行疫情指揮中心提供的數據，28日下午5時為止，目前全國意願登記完成總人數達866萬7679人，願意施打高端疫苗含多重選擇的民眾，總計有55萬2323人，和其他選擇的相比，差一大段距離。有網友在PTT八卦版發問：「清邁有抽獎牛隻，香港抽機票、房子，美國抽汽車，甚至直接發錢，連台灣SOGO都鼓勵員工打疫苗發1500元的商品券，國產疫苗要送什麼你才願意選他呢？」

PO文一出引起熱烈討論，有人開玩笑地說「阿中唱片跟小英簽名照」、「終身免黨費」、「女朋友」、「送莫德納兩劑」。不過當中有人認為不用送到多厲害，「送王品餐卷或爭鮮吃到飽就一堆人槍(搶)了」，也有人說要送就送最直接的現金，「五百萬新台幣」、「一千萬」、「國外行情1萬美金」、「送1萬 台灣人就打翻了」，但也有人提出最有效果的禮物，「送一棟蛋黃區透天我可以考慮一下」、「抽房子應該可以提升市佔率到10~20%」、「唯一房子」、「台北市房子」。

目前台灣疫情雖然是降級不解封，部分公司為了員工健康，持續實施分流上班，在家防疫。對此1111人力銀行發言人黃若薇表示，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」及「雲端打卡模組」，其強大效能可為很多企業提供服務。另外，在還沒完全走出疫情陰霾期，有鑑於求職不易，亦推出在家工作專區以及兼差打工專區，建議在這段期間收入受到影響的上班族，可搜羅遠端工作等職務，先求有再求好，減低疫情影響收入。