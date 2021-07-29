高端疫苗納入疫苗意願登記的選項，安全性與保護力再度被拿出來討論。一名網友發文分享自己參與高端第二期疫苗測試，幸運打到真的疫苗，目前已經接種完兩劑，打完疫苗後出現肌肉痠痛、鎖骨與胸口起小紅疹、拉肚子和頭痛症狀，基本上兩劑打完出現的副作用差不多，但第二劑的症狀更明顯。

一名謝姓男網友昨在臉書社團《爆廢公社》發文表示，他參加了高端第二期疫苗測試，運氣還不錯，有打到真的疫苗。高端第二期的測試中約有14%的人會打到安慰劑，基本上大部分的人都會打到真的疫苗。

男網友指出，許多人好奇高端疫苗的副作用，因此決定分享打完疫苗後的身體狀況，接種完第一劑疫苗後，出現肌肉痠痛、鎖骨和胸口起小紅疹，且有點拉肚子；第二劑打完在醫院休息30分鐘內，出現輕微頭痛的狀況，還有肌肉痠痛、鎖骨和胸口起紅疹與拉肚子，基本上症狀與第一劑相同，只是副作用更明顯。

男網友分享一張對話截圖，疫苗試驗的負責人證實，根據解盲結果，原PO施打的是「高端試驗疫苗」，已經具有保護力，因此目前不需要再施打其他公費疫苗，另外最後一次返診預計在九月，如期回診即可。

不少網友看完則好奇問「高端疫苗的保護力是多少？」原PO則留言說「你問我，我問誰啊？不過，打疫苗是為了減少重症與染疫的機率，並不是打了就會免疫。」 針對高端疫苗是否會被國際認可，男網友則回說「身為一個疫苗受試者，在9月底前是無法隨意出國的」。且入境他國其實附上採檢陰性證明也可以。