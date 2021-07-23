大陸河南連日暴雨，雖造成部分鄭州汽車廠停工，不過傳動系統鍛壓件製造廠江興鍛壓表示，大陸江蘇太倉及淮安兩地工廠主要客戶是大陸日系汽車廠及零組件業者，目前生產及出貨並受暴雨影響，倒是日系汽車廠缺車用晶片，6月底至7月初提前暑休，7月出貨恐與6月相當。

江興鍛6月合併營收2.06億元，年成長37.07％，改寫同期第四高；上半年合併營收12.98億元，年增幅31.10％，創同期第三高。

江興鍛主管表示，大陸日系汽車廠向來安排7、8月暑休，今年卻因車用晶片缺料，無法正常生產，索性提前至6月底至7月初暑休，連帶也影響對江興鍛大陸太倉及淮安兩工廠6、7月拉貨。

江興鍛主管指出，江興鍛大陸太倉及淮安兩地工廠6月出貨1.16億元，雖不如原先預期1.2～1.3億元，仍優於去年同期；台灣6月出貨維持9千萬元以上，6月合併營收2.06億元，雖不如原先預期，但與去年同期營運受疫情影響相比，還是大幅成長。

江興鍛主管指出，江興鍛大陸太倉廠下半年至明年上半年分批陸續搬遷設備至淮安二期廠房，太倉廠7月起，開始將1或2台設備搬遷至淮安二期廠房，預計1～2個月就能完成安裝及試車。