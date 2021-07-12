佛經說：「菩薩用手指向明月時，鈍根之人只見手指；然而，利根之人卻透過手指，看到了明月。」知名佛學研究者、臺大哲學系退休教授楊惠南，在《惠能南行》一書中，以每天一篇禪宗故事，引領悟者輕鬆進入禪的世界。在此疫情紛擾人心之際，格外清新。以下為重點書摘：

道林禪師看見位於上海市金山區的秦望山，上有一棵松樹，枝葉茂盛，像傘蓋一樣。於是就在松樹上築屋居住，因此人們稱他為鳥巢禪師。他有一個侍者，名叫會通。

有一天，會通來到鳥巢禪師跟前說：「師父，我要向您拜別。」鳥巢問：「為什麼？」會通答：「因為您都不對我宣說佛法，所以想到別的禪師那裡去學佛。」

鳥巢說：「說到佛法，我這裡也有一些些。」

會通聽了就問：「什麼是師父您的佛法？ 」

鳥巢一句話不說， 只是拈起一些布毛， 然後嘴巴吐氣吹它。會通見了，開悟了！的確，佛法就在日常的事物當中，當然也在吹布毛當中。

有一天，泐潭準禪師的侍者，來辭行，像會通辭別鳥巢禪師一樣，想要到別的禪師那裡去學禪。泐潭禪師就寫了下面這首長詩，傳授給侍者：

鳥巢吹布毛，老婆為侍者；今古道雖同，寶峰不然也。

二月三月時，和風滿天下；在處百花開，遠近山如畫。

歧路春禽鳴，高巖春水瀉；頭頭三昧門，虛明周大野。

如個真消息，書送汝歸舍；衲僧末後句，噓是何言歟！

頭兩句是說：鳥巢禪師像老太婆對待自己的孫子一樣，以吹布毛來教導弟子。二、三句則說：從古到今，禪道都相同，但傳授禪道的方法卻不盡相同；例如住在寶峰的我，就不同。

怎麼個不同法呢？無所不在的禪道，不必在像鳥巢禪師吹布毛那樣希奇古怪的動作之上，它就在處處盛開的百花上，就在像圖畫一般的遠近山巒之上， 就在啼叫的春禽之上。能夠讓人悟入禪道的三昧（禪定的一種），到處都是呀！

但是， 可以讓人大徹大悟的「 末後句」 （大徹大悟前的最後一句）在哪裡呢？「噓！」它是無法用言語說出來的。