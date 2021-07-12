達欣工(2535)今日除息，開盤參考價為32.3元，每股配息2.51元，目前手中在建工程金額維持歷史高峰，而承攬科技廠辦的毛利較高，今年業績表現可望優於去年，不過，今日股價平盤開出後，多頭無力抵擋空方賣壓，尾盤收在31.55元，下跌2.32%，綠著臉面對貼息。

全台半導體大廠不斷擴建新廠，目前手中在建工程金額創10年來高峰，目前科技廠擴廠腳步未停，再加上都會區的商辦大樓興建積極，皆有利達欣工的手中訂單再往上走。達欣工首季繳出漂亮成績單，加上承攬科技廠辦的毛利較高，法人樂觀看待達欣工2021年營運表現。

新冠肺炎持續影響下，因應市場缺工、缺料，以及價格波動影響，達欣工指出，備標案將朝專案整合交付原則於專案初期即參與提供專業資訊，減少專案不必要的變更及浪費，並持續積極開發新廠商，強化工程管理與工料調度作業，加速數位轉型及自動化發展。

達欣工說，展望2021年，營收動能主要為爭取進入門檻較高的高科技廠房，輔以指標性商辦或大規模統包案補充中期在建案存量。專案開發案，淡海新市鎮海洋都心案持續進行銷售，南西商圈捷運聯開案「中山綻」於今年上半年進行公開銷售。