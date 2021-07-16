CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電(6271)大客戶上海韋爾半導體變更募資資本支出計畫，大幅縮減晶圓測試（CP）及晶圓重組（RW）資本支出。投顧法人認為，此舉有利於同欣電CIS RW業務長線維持成長，維持「買進」評等、目標價自260元調升至300元。

同欣電股價近期一路震盪上攻，15日盤中觸及256.5元，收盤勁揚4.07％、收於256元，雙創盤中及收盤歷史新高。今日雖因台股重挫而開低下跌2.34％，隨後回升於平盤上下小幅震盪，早盤小跌約1％，表現強於大盤。三大法人本周迄今持續買超達5201張。

韋爾去年底公發可轉債募資24.4億元人民幣，原規畫運用13億人民幣投資擴增CP及RW二期產線，將12吋CP及RW年產能各擴增至42萬、36萬片。不過，調整後資本支出金額驟減至1.84億人民幣，CP及RW年產能變更為各18萬片。

韋爾原先規畫的擴建產能，為依據自身對CP及RW產能需求投資，盼實現多數CP及RW製程自產。不過，因全球晶圓產能供需趨緊，與供應鏈維持穩定合作關係，有助於韋爾應對潛在風險，因此決議維持與境外代工廠的緊密合作，合理分配自產及委外代工訂單比重。

韋爾為同欣電CIS RW業務的主要客戶，投顧法人指出，同欣電目前RW約當8吋月產能為16萬片，以韋爾規畫自有12吋RW年產能18萬片推算，約當8吋年產能33～34萬片，僅約同欣電的2成。韋爾大減RW產能規畫，有利雙方維持合作關係。

同欣電2021年6月自結合併營收創11.66億元新高，月增0.89％、年增達48.58％。帶動第二季合併營收亦創34.34億元新高，季增9.34％、年增達66.15％。累計上半年合併營收65.75億元、年增達63.75％，續創同期新高。

投顧法人認為，同欣電受惠車用需求強勁，帶動進氣壓力感測IC、LED陶瓷基板及車用CIS封測等需求，使第二季營收表現優於預期。在陶瓷基板及影像產品價格調漲下，看好毛利率有望回升至28％之上，每股盈餘估約3元。

同欣電先前預期，今年包括微機電（MEMS）壓力感測器、CIS、照明用陶瓷基板等汽車業務動能強勁，但晶圓重組及超音波感測頭具不確定性，RF模組因客戶產品處於交替期而較疲弱。預期4大產品以陶瓷基板動能最強，其次依序為影像產品、混合模組及RF模組。

投顧法人則認為，同欣電車用相關應用貢獻達逾4成，目前需求仍強，其中貢獻約3～4成的CIS RW業務，隨著韋爾變更資本支出計畫，長線成長變數暫除。同時，在晶圓供給短缺影響RW業務動能下，單月營收仍創新高，看好後續供給好轉後有利擴大營運動能。

投顧法人看好同欣電今年車用業務相關營收可望年增逾5成、貢獻自32％升至45％，今年營收可望成長逾3成、獲利成長逾5成。在CIS RW業務長線成長變數暫除、後續營運動能可望隨晶圓供給吃緊紓緩而回升，維持「買進」評等、目標價自260元調升至300元。