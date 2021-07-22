亞系外資出具最新報告，看好IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)2021年第二季獲利優於預期，配合ABF載板擴產加速及資金回流科技股效益，將南電2021～2023年每股盈餘預期調升13％、11％、2％，維持「買進」評等、目標價自375元調升至485元。

南電股價8日觸及445元新高，近日呈現高檔震盪拉回，昨（21）日下跌2.27％、收於409元的半個月波段低點。今（22）日開高後止跌回升，勁揚4.77％至428.5元，截至午盤維持逾3.5％穩健漲幅。三大法人本周偏空操作，迄今賣超南電1873張。

亞系外資指出，南電受惠昆山廠新產能開出速度加快、BT載板價格漲幅較預期強勁，2021年第二季自結合併營收創124.84億元新高，優於市場預期。鑑於較佳的平均售價及產品組合，看好第二季毛利率升至25％、每股盈餘上看3.6元，分別挑戰近13年半、逾12年高點。

展望本季，亞系外資看好在汽車PCB需求反彈及ABF載板價格上漲帶動下，將帶動南電第三季營收季增7％再新高，毛利率續揚至26.2％、登近14年半高點，帶動獲利挑戰近13年半高點、每股盈餘上看4.1元。

由於ABF載板訂單需求強勁，南電致力推動擴產計畫，錦興廠新產能可能提前自第四季起陸續開出。預期今年ABF載板價格上漲20～40％，BT載板受惠高毛利的系統級封裝（SiP）需求增加，下半年價格亦可望小幅上漲，整體需求維持暢旺，訂單能見度已達明年。

亞系外資認為，市場對傳產股可能轉趨謹慎，導致資金近期回流科技股。在其他產業仍受晶片供給短缺限制之際，缺料及車用需求仍是下半年較佳題材，進一步的漲價及車用晶片供給短缺緩解，將推動南電每股盈餘預期調升。

考量ABF載板擴產速度加快、毛利率預期提升，亞系外資將南電2021～2023年每股盈餘預期分別調升13％、11％、2％，維持「買進」評等、目標價自375元調升至485元。