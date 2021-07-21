全球重要半導體製造設備商艾司摩爾(ASML)周三上調全年銷售金額的展望，並宣布了股票回購計畫。

艾司摩爾為多家晶片製造商例如台積電、三星等提供服務，該公司表示，對製造設備的需求非常強勁。執行長Peter Wennink指出，公司和公司的供應商都非常努力地在生產。

消費者電子產品在疫情期間銷售飆升、中國企業的庫存需求以及供應問題，都讓數個產業出現半導體短缺問題。

艾司摩爾第二季淨利成長38%，來到10.2億歐元(約12億美元)；公司並上調2021年銷售金額成長展望至35%。

第二季光刻機訂單達83億歐元，較第一季增加75%；EUV機訂單則來到49億歐元。

總部位於荷蘭南部的艾司摩爾是光刻機的主要製造商，該大型機器能協助繪製極微小的晶片，每台成本高達2億歐元。

艾司摩爾還表示，將在2022年底前回購價值達90億歐元的自家股票，以取代去年開始幾乎執行完成的60億歐元股票回購計畫。

執行長表示，該產業前景光明，半導體製造商們目前的總銷售金額約在5000億美元；到2030年可能會來到1兆美元。

艾司摩爾第二季淨銷售金額為40.2億歐元，毛利20.45億歐元，毛利率50.9%。艾司摩爾預計第三季淨銷售金額約在52億至54億歐元之間，毛利率約在51%至52%。