受惠於半導體市況良好，全球第二大記憶體晶片製造商SK海力士第二季業績表現亮眼，它並樂觀預期晶片需求強勁將延續到下半年。另外除了SK海力士，包括三星電子與LG顯示器等韓國主要電子大廠從周二起開始為員工進行大規模疫苗施打計畫，以求將疫情對全球供應鏈干擾降至最低。

SK海力士發布聲明指出，受惠晶片需求強勁，第二季淨利較上年同期激增57％至1.988兆韓元（約17.2億美元）、營收也年增兩成到10.322兆韓元，兩者均擊敗市場預期。此外營運獲利則勁揚38％到2.695兆韓元。

展望今年下半年前景，SK海力士認為隨著行動裝置採用高容量資訊儲存系統日益增加，加上企業級固態硬碟需求也將上升，都將帶動NAND快閃記憶體需求續揚。

該業者還表示將致力讓NAND快閃記憶體部門在第三季呈現獲利，並計畫使用極紫外光（EUV）設備擴大DRAM晶片產能，

SK海力士2月與半導體設備大廠ASML簽署一項5年採購合約，購買價值4.755兆韓元的EUV設備，為下一代晶片製程量產作準備。

此外包括三星電子、三星顯示器、SK海力士與LG顯示器等韓國主要電子大廠，從周二起開始為員工施打疫苗，以求將疫情對全球供應鏈干擾降至最低。

韓國政府上月已同意這些業者的內部疫苗施打計畫，預料有40家大廠、30萬3千名員工將接種疫苗。三星、SK海力士與LG顯示器表示他們為員工施打的疫苗是BNT。原本三星與子公司提供的疫苗是莫德納，但因供給與運送問題未獲解決，最後改打BNT。

韓國疫情迄今尚未退燒，根據官方數據顯示，周一單日確診人數達1365人，累計該國確診人數已達19萬1531人，死亡人數也增至2079人。目前韓國5200萬人口中，近34％至少施打一劑疫苗、13.5％則已完全接種。