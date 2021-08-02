半導體測試設備供應商愛德萬測試（Advantest）因應重要客戶積極拓展印度業務，宣布對位於印度坦米爾那都省清奈市的子公司進行品牌再造，藉此擴大區域客戶支援、並持續加大投資力道，進一步拓展印度事業版圖。

美國愛德萬測試（Advantest America）2013年收購印度W2BI公司及旗下開發軟體的獨資子公司w2bi Mobile Technologies（WMTI），去年合併吸收W2BI、WMTI則維持原樣，仍為美國愛德萬測試子公司。

愛德萬測試此次宣布將WMTI正式更名為印度愛德萬測試（AIN），致力為系統單晶片（SoC）等公司內部各大事業單位進行軟體開發。公司表示，更名有利旗下子公司及全球市場進行品牌與命名規約推廣，為實現戰略目標的關鍵進展，盼於世界各地區提升客戶支援。

原W2BI總裁Dinesh Doshi轉任美國愛德萬測試資深副總，並繼續帶領印度營運，確保組織內部管理結構和成長策略均能順利整合。他表示，隨著重要客戶紛紛拓展印度業務，AIN扮演在公司促進印度半導體產業成長的整體計畫中，扮演提供關鍵工程資源要角。