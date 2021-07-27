聯發科(2454)今日舉辦法人說明會，由執行長蔡力行、財務長顧大為主持，聯發科持續看好今年全球智慧機將達5億支規模，蔡力行也預告，今年底將推出首顆5G旗艦級晶片，採用ARM最新旗艦核心與台積電4奈米製程。

聯發科行動平台第二季營收占比57%，相較去年大幅成長143%，強勁的年成長主要來自5G高階天璣1000系列產品放量，也帶動第二季每股大賺17.44元，再創歷史新高。

蔡力行表示，聯發科第二季營收在四大產品類別皆成長的推動下，再次創下歷史新高，達到1257億元，單季毛利率達到46.2%，接近目標範圍的上緣，毛利率的提升及營運槓桿效益帶動營業利益金額相較去年成長近4倍，營業利益率達到22.9%。

蔡力行表示，維持今年全球5G智慧型手機出貨量的預估，認為將較2020年成長超過一倍，達逾5億支的規模，預期明年5G升級趨勢將加速並將滲透到更多的區域，推動5G智慧型手機市場至更大的規模。聯發科今年在高階市場的市占率明顯提升，並接下來將持續拓展產品組合至旗艦市場，帶動未來營收成長。

蔡力行表示，聯發科將如期於今年底推出首顆5G旗艦級晶片，採用ARM最新旗艦核心與台積電4奈米製程，目前與多家客戶的旗艦產品合作進度相當順利，預計首款手機將於2022年第一季量產，並會有更多產品陸續上市。