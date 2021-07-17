花蓮縣疫苗接種狀況。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮屬復合性災害較多的縣市，除防疫，也要防震與防颱；縣長徐榛蔚也呼籲民眾，「烟花」颱風將至，可利用周末整理家園，降低災害發生。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣疫苗覆蓋率迄今已達23.5％，由於配得剩餘的疫苗尚餘20000劑，除將提供專案及第二劑對象外，縣府也將啟動「疫苗清零計畫」，呼籲尚未接種的65歲以上非原民長者及55歲以上原民長者，19日起儘速向10大醫療院所及13鄉鎮市衛生所預約。

縣長徐榛蔚表示，截至今（17日）中午，縣內AZ疫苗接種人數為36990，COVID-19公費疫苗預約平台者，莫德納則為38810，全縣323101人中，已有75800人接種，疫苗覆蓋率約23.5％。

徐榛蔚說，花蓮配得的疫苗，替1到8類對象接種後，AZ目前尚餘10370劑、莫德納10080劑，今（17日）針對959造冊核定的幼兒園教職員工接種後，也會陸續替其他尚未接種的專案對象施打。

扣除專案及第二劑接種對象的劑量後，縣府估計還有疫苗可替65歲以上非原民長者及55歲以上原民長者接種，因此將啟動「疫苗清零計畫」，未接種的長者，19日起可向縣內10大醫療院所、13鄉鎮市衛生所電話預約。徐榛蔚強調，針劑有限，無法像先前大型接種站隨到隨打，呼籲長輩一定要預約。

衛生局長朱家祥也說明目前縣內COVID-19公費疫苗預約平台接種狀況，他說，由於接種地點開放診所，民眾能就近施打，昨（16日）約有2667人預約，整天卻接種2876劑，成效十分良好，疫苗遍地開花，今（17日）各診所持續施打，相信接種人數絕對會超過已預約的907人。

此外，花蓮屬復合性災害較多的縣市，除防疫，也要防震與防颱。徐榛蔚前幾天在記者會上不斷叮嚀花蓮鄉親要注意連日的地震，因氣象局指出，「烟花」颱風最快在今（17日）晚間形成，下周二到四（21至22日）恐影響北台灣，徐建議民眾可利用周末，整理居家環境、固定植栽、修剪樹木等，縣府也會儘速請各鄉鎮市公所執行溝渠清淤、河川疏濬等工作。