公費疫苗預約平台上線後，屏東縣政府統計縣內民眾疫苗意願登記發現，65歲以下平均低於5成仍未登記，其中屬於家庭經濟支柱的青壯年族群更是偏低，屏東縣長潘孟安對此十分憂心，頻頻喊話別猶豫，畢竟打疫苗才有保護力，因此呼籲民眾盡快上網登記意願，提升疫苗覆蓋率。

屏縣府統計，截至目前縣境內施打疫苗人數為20萬4165人，總人口覆蓋率25.25％，18歲以上覆蓋率為28.99％，其中65歲以上長輩因採逐一通知，長者多依時間施打，但全國公費疫苗預約平台推出後，18歲以上民眾需自行上網登記，竟出現意願偏低情況。

從數據發現，65歲以下縣民在第一階段意願登記比率中，平均多低於5成，其中最低的是25至29歲高達57％尚未登記，其次是45至49歲、50至54歲皆約54％，另外，30至34歲有52％、35至39歲有49％，40至44歲有48％。

拿到統計資料後潘孟安直言非常憂心，他說意願登記偏低的年齡族群，都是目前家庭經濟重要支撐者，或是正值婚嫁期開始組成小家庭的民眾，他們更需要疫苗保護自己及家人，由於在外工作有機會接觸不同的人，或曝露在不同環境中，因此無論如何一定要排除萬難來打疫苗。

或許是忙於工作、抑或不習慣數位操作，但潘孟安強調，即使再忙也一定要上網登記意願，希望家中或左鄰右舍有人尚未登記意願或接到簡訊尚未預約施打，一定要互相提醒，透過全縣團結合作，才能提高疫苗覆蓋率。

潘孟安指出，現在中央是參考疫苗意願登記數量來撥補疫苗，因此最重要的是完成上網登記，讓疫苗發揮最大普及率，生活才有可能早日回到常軌。