烟花颱風來襲，新北市長侯友宜說，依據相關天氣資料顯示，陣風等級雖未達停班停課標準，但考慮東北角一些區域有六級陣風，因此提前宣布烏來、坪林、貢寮、平溪、萬里、瑞芳、金山、石門等衛生所及瑞芳國小24日上午暫停接種疫苗，如12點過後風雨狀況小，偏鄉衛生所可以滾動式調整。

侯友宜說，至於都會區疫苗接種則不受影響，如期舉行。