烟花颱風來襲 新北8衛生所1國小 24日上午暫停接種疫苗 15:252021/07/23 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 烏來、坪林、貢寮、平溪、萬里、瑞芳、金山、石門等衛生所及瑞芳國小24日上午暫停接種疫苗。(新北市政府提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 烟花颱風來襲，新北市長侯友宜說，依據相關天氣資料顯示，陣風等級雖未達停班停課標準，但考慮東北角一些區域有六級陣風，因此提前宣布烏來、坪林、貢寮、平溪、萬里、瑞芳、金山、石門等衛生所及瑞芳國小24日上午暫停接種疫苗，如12點過後風雨狀況小，偏鄉衛生所可以滾動式調整。 侯友宜說，至於都會區疫苗接種則不受影響，如期舉行。 烟花颱風逼近 北市今晚7時關閉河川疏散門 烟花颱風來襲 新北動物之家24小時輪班留守護毛寶貝 #衛生所 #烟花颱風 #來襲 #新北 #暫停接種 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金門新規畫2波疫苗接種 18歲以上即可施打AZ 14:452021/07/23 生活 颱風未到樹先倒 台南家齊高中校樹橫跨馬路砸毀汽車 15:232021/07/23 社會 烟花颱風暴風圈擴大 3處將發布紅色土石流警戒 16:262021/07/23 生活 颱風來襲量販超市增備貨量不漲價 04:102021/07/23 時尚消費 南美館特色疫苗接種站開打 民眾讚優雅舒適 12:082021/07/23 生活 Delta來襲 美部分地區祭口罩令 04:102021/07/23 全球財經 受烟花颱風外圍環流影響 中部以北、東北部嚴防豪大雨 09:582021/07/23 生活 駭客入侵網站偽造接種證書 德國藥局暫停核發 15:502021/07/23 國際 颱風烟花緩慢移動 全台傳出101件災情、累計疏散139人 15:532021/07/23 生活 烟花大雨來襲 桃園復興區即起停班課 15:542021/07/23 生活 受烟花颱風影響 海陸空交通動態一覽 12:002021/07/23 生活 生活熱門新聞 侯友宜：防疫做到好 新北補習班才開放 - 生活 睡一覺起來「颱風還沒動」 吳德榮揭烟花爆發日 - 生活 「已故」颱風恐死而復活 超複雜天氣又添變數 - 生活 詹惟中打完AZ下面冒驚人反應 嗨爆：10年來第一次 - 生活 8旬婦5月下旬染疫亡今天才公布 指揮中心：回溯清查撈出 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。