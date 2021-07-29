芳苑施打疫苗，餐廳提供場地。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣長王惠美 、衛生局長葉彥伯指出，大家都都喊著疫苗要打得快，但也要同理心做防疫，「跑得快的人請回頭關心一下走得慢的人」。（吳敏菁攝）

彰化縣疫苗不足問題持續延燒，縣長王惠美除了呼籲補足6萬886劑，也指出彰化仍存在城鄉差距，縣府團隊已啟動258個據點；衛生局長葉彥伯也說，大家都喊著疫苗要打得快，但也要同理心做防疫，「跑得快的人請回頭關心一下走得慢的人」。

王惠美表示，彰化縣持續零確診，彰化縣65歲以上長者有15萬8829人接種，接種率71.36％，50至64歲已接種10萬684人，接種率37.31％，總計50歲以上49萬441人中，接種25萬9513人，總接種率52.70％。

王惠美指出，彰化仍存在城鄉差距，縣府團隊啟動258個據點，貼心服務做為疫苗意願登記及疫苗預約接種服務櫃臺，還有社區藥局，共同來彌補偏鄉地區不會使用電腦的城鄉差距以及數位落差的不足。

彰化縣衛生局長葉彥伯也特別指出，社區藥局在偏鄉扮演的重要性，舉出「小鎮藥師的一天」桌上擺滿了健保卡，因偏鄉鄉親不會上網、也不善於用手機，拜託藥師協助預約是最快最方便的，鄉鎮藥局藥師和社區民眾建立了很深厚的關係，彌補城鄉差距。

葉彥伯說明，偏遠地區醫療院所、社區的場所與空間都比較少，社區人力也較吃緊，大眾運輸也不普及，疫苗施打的情形也較慢，再加上常需靠口語才能傳播，訊息傳達會比較慢、比較久，民眾要得到醫療訊息與服務也因此較慢。

大家都喊疫苗要打得快， 葉彥伯呼籲要關心不會或不善上網的民眾需要協助，除了縣市疫苗分配要公平外，且執行時地方也要努力克服城鄉差距，要同理心做防疫，「跑得快的人請回頭關心一下走得慢的人」。