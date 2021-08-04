許多人對於「感情」都有自己的原則，而且無論是友情還是愛情，都不想成為那個死纏爛打的對象。微信公眾號的「星座漫畫」日前便分享了《一旦錯過便是永遠的3大星座》，無論你們之間過去曾經多麼友好、親密，一旦你選擇與水瓶座、牡羊座及雙子座的人結束這段關係，那就得做好永不回頭的心理準備，因為他們將永遠消失在你的生活中。

▍TOP 3 水瓶座

水瓶座瀟灑的個性既能珍惜自己在乎的人，也能果斷的放棄想要離開的人。因為對於水瓶座的人來說，若是能好好相處他便會真心相待，但若是相處不來那就各自分開不再糾纏，而且他們的態度相當決絕，一旦有人想要離開就別想要再回到以前的狀態。

▍TOP 2 牡羊座

牡羊座無論是在友情還是愛情中，都屬於比較被動的類型，因此只要對方付出真心對待，他們也會更加投入真誠的感情及熱情回饋對方，倘若他們付出了一切對方還是主動提出分開，那就別指望牡羊座會主動挽留。

▍TOP 1 雙子座

雙子座待人的態度可謂一次定生死，若是喜歡一個人便會一如既往的喜歡下去，但若是討厭一個人便可能討厭一輩子不會再改觀，而且無論對方曾經與他們是哪種親密的關係，一旦有人主動離開或是彼此分道揚鑣，雙子座便不可能再與對方像沒事一樣和好如初。