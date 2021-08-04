2020東京奧運為期17天的比賽即將進入尾聲，但賽場上仍有不少選手持續奮戰。在7月31日所舉辦的女子3公尺跳板跳水準決賽中，原本被喻為「黑馬」的加拿大籍選手卻在比賽中出現嚴重失誤，導致她以超奇怪的姿勢落水，在網路上引發討論。

根據外國媒體的綜合報導，來自加拿大籍的28歲跳水選手帕梅拉威爾（Pamela Ware），2013年曾在世錦賽中拿下銅牌，成績備受肯定，還在預賽中排名第4，被不少人視為這屆奧運中的黑馬，有望再次奪牌。

但帕梅拉威爾不知道是不是賽前太緊張，在女子3公尺跳板跳水準決賽中輪到她上場時，竟在跳台上發生嚴重失誤，只見她在跳台上跳了1下，準備跳第2下進行花式翻轉時，竟突然重心不穩往前撲，雙手在臀部周圍不停晃動，以僵硬又奇特的姿勢落水，並濺起巨大的水花，讓全場傻眼。最後，帕梅拉威爾也因為這次嚴重的失誤，在7位評審的計分板中獲得0分，排名一下子掉到18名慘遭淘汰，無緣晉級下一場比賽。

Not what you expect to see in the diving. Medal hope Pamela Ware missed it completely and is not progressing to the finalhttps://t.co/GD4BJcp5Lj pic.twitter.com/qQDDzY94KJ — Emily Benammar (@EmilyBenammar) July 31 2021

不過，帕梅拉威爾事後接受媒體採訪時卻十分坦然，直言自己在賽前其實已做好充分的準備，仍不幸發生失誤，而這種事情都會發生在每個選手身上，只是她比較不幸的發生在不對的時間點，而且若是當時執意完成跳水動作，很可能會讓自己受傷。

帕梅拉威爾也十分自豪的表示，自己已盡了最大的努力才走到今天，但每個人都有犯錯的時候，她不會因此就這樣被打敗。而她正面的態度也獲得不少網友的讚賞，紛紛留言鼓勵她再接再厲。