樂園推零接觸入園，線上預約＋線上購票，掃QR CODE即可入園。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

渡假區建置國家級防疫門，遊客入園量體溫＋消毒殺菌一次完成。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

台中市麗寶樂園三級警戒閉園兩個月後，13日將迎接首批入園遊客，由於目前防疫規定園區不分室內戶外皆禁止飲食，考量遊客遊玩樂園停留時間較長，樂園推出創新防疫用餐服務，「以餐費抵房費」模式，安排麗寶福容大飯店獨立客房供「同一家庭4人」或「同行遊客2人」用餐空間。

疫情將自13日起微解封，麗寶樂園三級警戒閉園兩個月後，即將迎接首批入園的遊客，然而因配合防疫需求，提醒遊客園區內劇場表演、電玩館、兒童球池、園區內受歡迎的餐車美食如冰淇淋、熱狗、爆米花，皆遵照防疫規範仍未開放販售。

為滿足遊客用餐需求並遵守防疫優先的準則，麗寶樂園結合渡假區內麗寶福容大飯店，創新推出遊客獨享「防疫用餐服務」的消費滿額選擇，以解決無法在園區內用餐的問題，自13日起試行一週，並視遊客反映與需求機動調整修正，而疫情期間園內各項設施開放與否及相關資訊請至官網查詢。

「防疫用餐服務」內容為當日至探索世界客服中心預約登記，凡樂園內餐飲、商品消費1500元以上，或購買福容飯店4人套餐(2699元)可外帶至飯店客房內食用，開放時間 11：30-12：40、13：00-14：10 以「同一家庭4人」或「同行遊客2人」休息、用餐。

麗寶樂園渡假區表示，渡假區建置國家級大型慶典專用智慧防疫門，落實「防疫5＋1」高規格防疫措施，讓遊客在最安心安全的環境重返日常生活與休閒娛樂活動。零接觸入園預約系統，7月13日起至7月31日，陸上樂園「探索世界」每日開放1800人，占整體渡假區最大容留人數2.5％，確保防疫安全，麗寶樂園、麗寶國際賽車場、天空之夢摩天輪等場域內設施皆已為13日開園做好各項準備，其他各項指引則依照中央流行疫情指揮中心規範為主。