疫情對民生經濟尤其是餐飲業和弱勢家庭造成衝擊，新北市社會局推動「愛串連待用餐計畫」，運用青年力來發掘及宣導在地美食商家，並結合社會力讓有意願捐助者可以直接挹注商家，再透過商家提供美食愛心餐點讓失業弱勢的民眾可以溫飽，也讓愛與善能循環到需要幫助的人。

社會局長張錦麗表示，從「幸福保衛站」取餐的數據發現6月遽增40倍；另外新北市有許多推出待用餐的店家，發現取餐也有增加的趨勢；社會局在服務個案中發現，有從事烤地瓜、賣香腸、臭豆腐等小吃的弱勢家庭，因三級警戒、生意慘澹，需要大力扶持。

目前國際獅子會300B2區總監梁金生及獅友已率先響應，捐贈135萬防疫基金，指定要幫助受疫情影響並從事餐飲的弱勢家庭及社福單位。梁表示，非常肯定好日子愛心大平台推出「愛串連待用餐計畫」，該計畫能幫助店家、弱勢家庭等多面向，希望「疫起拋磚引玉」，亦盼社會各界響應，共襄盛舉。

新北市防疫基金截至17日，接受各界捐助4億7千萬元，新北市長侯友宜表示，防疫基金依照捐贈者意願，每一筆愛心均用在慰助染疫市民、協助受疫情影響的弱勢、支持防疫人員及支援防疫工作等四大用途，共執行42個計畫，已使用3億1464萬5402元。