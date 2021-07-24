疫情宣布降級，花蓮縣政府原則同意27日起餐飲業「開放內用」，可是開放內容規範，仍須因地制宜，也讓業者很著急，縣府代理秘書長張逸華今回應表示，縣府將於這兩天邀集相關從業人員一同討論，希望訂定花蓮縣餐飲業者合情、合理、合法的防疫作為，最大原則就是「不能造成防疫破口」。

縣府今天下午舉辦例行性的線上防疫記者會，縣府代理秘書長張逸華提醒，二級警戒仍有維持實聯制等規定，縣府將與中央政府做法一致、腳步一致，落實各項防疫作為，而且今天全國新增確診人數仍有24人，鄉親對於疫情防範仍不能掉以輕心。

有關餐飲內用是否開放？規範細節為何？由於沒有明確說法，讓業者很著急，為此張逸華說，除飲食外應配戴口罩，入口處量體溫、噴酒精，以及維持用餐環境良好通風，還有不同桌顧客間保持1.5公尺以上間距等等，這些都是跟中央疫情指揮規範相同，但因規範內容部分仍須因地制宜，所以將會邀相關從業人員研商，傾聽業者心聲，在中央指引及業者需求找到平衡點，「不能造成防疫破口」是最大原則，27日前會公告相關指引規範。