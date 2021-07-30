台南市政府消防局第一救災救護大隊線上防火宣導。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

國內疫情趨緩，並於7月27日起降為二級警戒，但為免人際間相互接觸造成群聚感染，相關防火宣導仍以電子化為主。台南市政府消防局第一救災救護大隊採用網路宣導，透過網路直播方式，與民眾的零接觸，讓民眾防災知識學習不間斷。

疫情期間民眾待在家防疫時間相對增加，希望民眾利用在家防疫的機會，檢視居家環境安全與否。本次活動於7月30日上午9點採用google meet的方式讓民眾直接能夠於線上學習獲得一系列的防火常識，內容包含：居家安全診斷表如何檢視、火災逃生避難原則、電氣使用安全注意事項等等。

消防隊員於臉書、Line群組廣發邀請，民眾除了能透過線上方式與消防人員進一步互動外，結束後還能夠上網參加有獎徵答活動，全數答對者可以獲得精美小禮物。

第一大救災救護大隊大隊長石家源表示，疫情期間除了遵守各項防疫措施，防火宣導也不能間斷，運用線上互動教學直接有效益，民眾透過網路學習也更加安全，可謂一舉數得。

消防局局長李明峯呼籲，防疫期間居家安全切莫疏忽，期許民眾能善加利用網路方式，學習正確的防災知識，以保障民眾之生命財產安全，鼓勵民眾把握機會上網參加。