台中西屯區王阿勉女士了解到救護車對於消防局執勤以及待救護民眾的重要性；透過立法委員張廖萬堅、市議員林祈烽的牽線，今日捐出一百萬救護車購置基金。(立委張廖萬堅服務處提供)

因過去曾經搭乘救護車受到消防隊的救治照護，也得知台中市消防局救護車出勤頻繁，耗損與替換率高，台中西屯區王阿勉女士了解到救護車對於消防局執勤以及待救護民眾的重要性；透過立法委員張廖萬堅、市議員林祈烽的牽線，以及大河里長陳資源的陪同下，今日捐出一百萬救護車購置基金，給台中市消防局第六救災救護大隊，希望能為消防弟兄盡一份心力，並由消防局緊急救護科長劉忠和及六大隊長潘德倉代表受贈，作為購置黎明消防分隊救護車的基金。

捐贈者王阿勉女士說，5年多來，她曾因身體狀況不適搭乘過多次救護車，受到救護人員悉心照料感念在心，她在郵局的六年儲蓄險剛好期滿領回100萬，雖然還不足以購買一台救護車，但她還是希望能盡一份心力，因而將這筆金額全數捐給台中市消防局第六救災救護大隊黎明分隊，作為救護車的購置基金。

張廖萬堅表示，聰明是一種天賦，但是善良可以選擇，而今天捐贈救護車購置基金的王阿勉女士與先生，平時在鄰里上就熱心公益樂善好施，經常捐款給各慈善單位，今天又捐出她積攢多年的定期存款，來為消防局增添救護設備，也希望王女士的善舉，能拋磚引玉吸引更多善心人士共同響應。

市議員林祈烽感動的說，台中市西屯區黎明分隊的救護案件量龐大，每月高達600多件，設備也相對耗損快速，感謝王阿勉女士慷慨解囊，無私付出的精神值得大家的敬佩與肯定。

台中市消防局緊急救護科長劉忠和表示，感謝立法委員張廖萬堅及市議員林祈烽居間促成善舉，從今年五月疫情爆發期間即號召善心企業家捐贈2000雙防護鞋套給予消防局，今日更媒合愛心民眾捐贈救護車購置基金一百萬，也相信王女士的善行義舉，未來能幫助更多需要的市民。