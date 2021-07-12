713微解封，嘉義市立美術館13日起開放預約觀展。（嘉義市政府提供）

中央流行疫情指揮中心宣布7月13日微解封，但三級警戒防疫再延至7月26日，嘉義市政府文化局表示，美術館、博物館及文化藝廊自13日起受理預約觀展，圖書館在機車停場旁開「得來速」窗口取書，14日起接受線上預約，15日起定時取書。

市文化局表示，為提供安全的藝文環境，全部採用網路預約制、單一出入口及加強展場清消，觀展前7天、至前一天止，受理網路預約，2小時為一個時段，每日開放09：00至10：50、11：00至12：50、13：00至14：50及15：00至16：50，共4個時段，分時分流。

同時依據室內空間大小，美術館及博物館上限100人，文化局3、4樓的文化藝廊各上限20人，不接受現場及團體預約。

為避免群聚，開展不開幕，透過作品QR-CODE說明，現場不提供導覽、解說及穿戴式裝置，美術館內藝術教育區、圖書室及博物館內兒童廳則考量設計多為互動觸摸式，暫不開放。

音樂廳僅受理表藝團體申請排演、攝影及直播使用，且必須提出防疫計畫事先審查。圖書館不入館，在機車停車場旁設「預約取書得來速」，14日起開放線上預約，15日起每日分上、下午2個時段，每時段上限20人，每人最多借閱10冊。網路預約方式請逕上各場館官網登錄。