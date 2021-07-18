新北市今（18日）公布新增7例本土案例，新北市長侯友宜主持防疫會議表示，7月24日起五館一園室內空間開放，採預約制，至於其他場館會適狀況調整，明天會再向市民說明。

新北市文化局長龔雅雯表示，7月24日起五館一園室內開放，包含鶯歌陶瓷博物館、淡水古蹟博物館、坪林茶業博物館、十三行博物館、黃金博物館、林本源園邸室內空間開放民眾使用，於7月22日起開始受理，仍會進行容留人數管控、戴口罩、量體溫、實聯制、全面禁止館內餐飲。

龔雅雯表示，圖書館、藝文中心及藝文園區室內空間持續關閉，歡迎民眾使用線上服務，相關訊息都可以在官網中查詢。

侯友宜說，這段時間分階段分梯次調整，一定先從戶外到戶內，疫情比上周穩定，因此，職棒比賽、選手訓練適度開放，尤其室內要先做好準備，7月24日起五館一園室內開放，採預約制，分階段來調解跟市民報告，至於其他場館會適狀況，隨時向市民說明，明天會再究整體逐一向市民說明。