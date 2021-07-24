溪頭是避暑遊憩登山勝地。（陳淑芬攝）

中部熱門的遊憩登山勝地溪頭園區27日起對外開放了！全國防疫警戒三級降為二級後，展開第三階段解封，正式每天對外開放現場購票，控管總人數上限為3500人，並開放遊覽車進入，但遊覽車必須遵守每車最多搭載20人規定，入園遊客須落實戴口罩、實聯制、保持社交安全距離等防疫相關規定。

此波疫情爆發以來，溪頭自然教育園區「緩步」解封，第一階段僅開放園區住宿旅客入園；從7月16日起第二階段，開放在鹿谷鄉立案民宿、飯店住宿的旅客入園，每天限額1500人，園區不售票，不接受遊覽車入園，也不提供導覽解說服務；27日起防疫警戒降為二級後為第三階段，每天對外開放現場購票，控管總人數上限為3500人。

台大林管處溪頭營林區主任彭嘉文表示，溪頭園區比較好的遊憩品質約8700人容留人數，第一階段的入園遊客平日僅百人上下；第二階段平日約200至300人、假日約300至400人。第三階段控管容留人數，溪頭自然教育園區上限為3500人、鳳凰自然教育園區為350人，僅開放園區品質遊憩乘載量的4成。

彭嘉文指出，園區開放遊覽車進入，但是，遊覽車必須遵守座位間隔等中央相關防疫規定，每車最多搭載20人，園區暫停志工導覽解說服務及電動車接駁服務，並視疫情變化隨時進行人流管控調整等因應措施。

此外，入園遊客須遵守政府相關規定，落實戴口罩、保持社交安全距離、勤洗手，並避免群聚，維持室外1公尺、室內1.5公尺社交距離、實聯制及配合政府相關指引及規範。