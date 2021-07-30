因疫情三級警戒而閉館的新營文化中心圖書館，終於在7月27日重新恢復開館。為了感謝愛書人在防疫期間與圖書館一同共體時艱，自8月1日至8月14日，限量祭出「新辦借書證贈送旅行收納袋六件組」小確幸活動；設籍台南市市0至5歲幼童，再加碼可獲得閱讀禮袋1份。

台南市文化局表示，自上周宣布全國降「二級警戒」消息一出，即接獲不少民眾來電詢問圖書館是否開放，而7月27日開館首日，更有不少民眾入館借書閱讀，讀者們紛紛開心表示「終於可以入館看書、借書了。」

防疫期間，3樓圖書館容留上限100人、B1兒童閱覽室上限30人、6樓自修室上限60人，並採梅花座、實聯制等管制措施。

文化局長葉澤山表示，為回饋民眾並推廣閱讀風氣，推出新辦圖書館借閱證，即致贈「旅行收納袋6件組」1份，另配合教育部「閱讀起步走-閱讀禮袋」贈書活動，只要設籍台南市且為0至5歲嬰幼童，除辦新證外，且現場借閱3本書籍，還可再領取「閱讀禮袋」兒童繪本1份，希望多多鼓勵親子共讀，從小培養閱讀習慣。

民治文化中心管理科楊馥菱科長也表示，凡未持有台南市公共圖書館借閱證之民眾，均可至圖書館3樓櫃台申辦，成年人需攜帶身分證或駕照，小朋友則需準備戶口名簿及其父母或監護人證件，就可把限量好禮帶回家。

為避免久候，減少群聚，可事先至台南市公共圖書館官網預先線上填寫辦證資料，再攜帶所需證件至現場辦證。若有相關問題，可電洽顏小姐06-6321047轉3617詢問。