疫情警戒27日起降級，玉管處處24日表示，玉山國家公園各山屋、登山營地與生態保護區不開放；交通可及性較高的步道及遊客中心、展館等室內遊憩據點仍持續開放，停車場容留量調高至50％。此外，近期在塔塔加地區距離公路不遠處有可能巧遇獼猴及龜殼花等野生動物，呼籲民眾行車減速慢行，遵守「勿接觸、勿干擾、勿餵食」原則。

玉管處表示，塔塔加等遊憩區的停車場在7月12日以前大多關閉，但在7月13日「微解封」後，包括園區步道、遊客中心、展館、賣店等適度開放，各停車場容留數量為原有的40％，開放一般遊憩步道如麟趾山步道、梅山散步步道、東埔大草原步道等。

疫情警戒全國第三級將在27日降級為二級，玉山國家公園採取「降級不解封」防疫措施。玉管處表示，由於考量山屋及登山營地因屬不特定民眾聚集的場所，因此山屋及生態保護區持續關閉；至於交通可及性較高的各遊客中心、展館、賣店及步道等遊憩據點持續開放，停車場容留數量則調高至50％。

玉管處表示，園區在三級警戒60多天，玉山園區猶如野生動物放暑假的樂園，現在造訪園區也有許多巧遇野生動物的機會與驚喜。目前到玉山的塔塔加地區距離公路不遠處就有機會可以見到臺灣獼猴、黃喉貂、水鹿、山羌、菊池氏龜殼花等各式野生動物。

玉管處提醒民眾，行車車速過快容易危及野生動物，尤其蛇類是常遭到路殺的物種，呼籲民眾開車上山，行車務必減速慢行，巧遇野生動物必須秉持「勿接觸、勿干擾、勿餵食」的原則，並且記得將廢棄物帶下山，讓生態之美持續綻放。