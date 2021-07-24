新北市今天新增9例，確診市又超越北市，仍無法斷絕根源。市長侯友宜憂心社區內仍有潛伏感染，仍決定「逆時中」，不開放餐廳用餐，包括餐廳、超商、賣場皆不准內用，也不開放婚宴，待降級1周後，再決定下一步作為。下午三點侯友宜將有最新防疫說明。

直播》新北＋9社區仍有潛伏感染，侯友宜最新說明。

新北市長侯友宜今（24日）正式宣布，新北市將開放電影院，採預售票、梅花座、實聯制、禁止飲食，每廳上限50人，工作人員要持快篩陰性證明。

侯友宜表示，新北市今增９例個案，其中新案佔５人，４人為居家隔離中陰轉陽，其中永和有３人、淡水２人、泰山２人、新店１人、三重１人。

侯友宜表示，陰轉陽個案中，有2例是居住在泰山的貨車司機父親傳染給孩子，永和2例則是遭朋友感染；新增個案中，有１名淡水外籍學生遭老師感染不太，三重1人遭桃園的朋友感染，永和１例是遭彰化朋友感染，淡水１人也是遭朋友感染，新店１人遭永和朋友傳染，新增個案中感染源都已釐清，疫情仍在控制當中。

侯友宜說，降級過程一定要用階梯式調整開放，每7天滾動檢討，新北市開放三原則，先戶外、再室內並嚴格控管人數，最後才是脫口罩的餐飲等行為。

新北市長侯友宜今（24日）正式宣布，新北市將開放電影院，採預售票、梅花座、實聯制、禁止飲食，每廳上限50人，工作人員要持快篩陰性證明。