社區接種站開放施打至18日已1個月有餘，許多接種站採宇美町式打法，讓高齡長者能更友善的接種，但中原國小站在考量接種年齡逐步下降，以及減少醫護人員走動負擔等2原因，決定19日改回傳統打法。

日前許多社區接種站採用「長者不動醫護動」的宇美町式接種法讓高齡接種效率有效提高，廣受民眾好評，但中原國小接種站近日在考量接種年齡逐步下降，以及減少醫護人員長時間走動負擔等2原因，決定19日改回傳統打法，強調依照現況進行滾動式的調整才能與疫情長期抗戰。

協助中原國小站接種的華揚醫院指出，宇美町打法是為行動不便高齡長者能夠友善且有效接種的設計，但近日預約接種年齡逐步下降，接種者較無行動不便的問題，更指出年輕民眾接種完後等待時間較以往更短，如改以接種者闖關的傳統式打法應有更好效率，並強調如有長輩需補打仍可採宇美町式打法個案處理。

此外，華揚醫院表示，因宇美町打法需醫護人員長時間走動，且來回一趟需連續施打120人，耗費大量體力，連續一個月的接種也為醫護人員帶來不小的負擔，如接下來改以傳統式打法，可有效減少醫護人員的體力消耗，更有利於疫苗接種效率的提升。