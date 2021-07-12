中市大里發生生姚姓女子夥同小王陳男，毒害親夫袁男後再焚屍，台中警方在陳男新竹住處外空地，發現袁男遺體。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

中市大里發生生姚姓女子夥同小王陳男，毒害親夫袁男後再焚屍，台中警方在陳男新竹住處外空地，進行採證工作。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

更新內文22：22)台中市霧峰分局，5月底接獲民眾報案，協尋居住於大里的57歲袁姓男子，警方追查發現竟是袁男的妻子30多歲的姚姓女子，勾結小王陳男（30多歲）毒殺親夫後，再加以焚屍，警方6月前往新竹，搜索陳男及姚婦同居的處所，查出其遺骸居然就在屋外旁的水溝中，立即將陳男及姚婦依殺人罪，移送台中地檢署偵辦中。

據了解，袁男與姚婦為夫妻，育有一女（約7歲）家住台中大里區，但夫妻2人已分居，今年5月9日母親節，袁男開車至苗栗載妻女出門慶祝，途中姚婦將一罐疑是有安眠藥及其他不明成分的有毒飲料給袁男喝下後，袁男暈了過去，隨後陳男將袁男載至其新竹橫山的住處後，袁男疑是漸漸甦醒過來，被加害人拿鈍器活活打死，隨後在旁邊空地焚燒袁男遺體，並將他遺體裝在麻布袋裡，藏在在其住家空地旁的水溝裡。

霧峰分局指出，5月底接獲民眾向十九甲派出所辦案，指其哥哥5月9日外出後就音訊全無，警方調閱監視器錄影帶發現，袁男最後車行位置在新竹縣，隨後該車多在桃、竹、苗等地區活動，但警方發現駕駛人卻為陌生男子，因此研判失蹤人遇害可能性極高。

霧峰分局，隨即由偵查隊成立專案小組全面追查，發現陳男曾到袁男家中搬電視，還將袁男的車子賣掉，因此鎖定陳男、姚女跟監調查，經近月來詳細蒐集，發現2人涉嫌重大，於6月24日申請搜索票，前往新竹、苗栗2嫌住處同步搜索，於新竹橫山陳男住屋旁空地的水溝中，發現被害人遺骸，立即將陳男及姚婦依殺人罪，移送台中地檢署收押偵辦中，後續詳細犯案情況，檢警仍在釐清中。