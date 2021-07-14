中國外交部駐港公署網站14日消息，針對美國務院發言人普萊斯在記者會上胡說八道，抹黑《香港國安法》和特區法治，毫無理據攻擊香港和大陸營商環境，粗暴干涉香港事務和中國內政，外交部駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對，正告美方立即停止一切妖言惑眾的政治表演，立即停止損害中美互利共贏經貿關係的錯誤行徑。

發言人表示，《香港國安法》制訂實施以來，香港迎來由亂及治的歷史轉折，開啟良政善治的嶄新篇章，有力維護了國家安全，讓法治彰顯、社會安寧、市民安心，香港居民依法享有的權利自由得到更好保障，外國在港投資者獲得更加安全、穩定、可預期的營商環境。這符合廣大香港居民的根本福祉，也符合包括美駐港企業在內國際持分者的共同利益。

發言人指出，美方顛倒黑白、不分是非，大肆抹黑《國安法》和香港營商環境，企圖誤導在港美企和國際企業，就是見不得香港好、不希望香港治，其打「香港牌」阻遏中國發展的險惡用心昭然若揭。美方任何威脅、恫嚇、施壓都干擾不了中方維護國家主權安全發展利益的堅定決心，都阻擋不了「一國兩制」行穩致遠的歷史進程，包括香港同胞在內的中國人民決不吃這一套，相信國際有識之士一定會擦亮眼睛，識破美方的伎倆，作出正確的選擇。

發言人強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。再次敦促美方恪守國際法和國際關係基本準則，放棄反中亂港的癡心妄想，立即停止以任何方式干預香港事務和中國內政。