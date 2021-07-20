大陸外交部發言人趙立堅20日主持例行記者會，針對新冠病毒第二階段溯源計劃，此前多個國家向世界衛生組織總幹事譚德塞致函，表示「反對將溯源問題政治化」，趙立堅表示，截至目前，致函國家數量已達到55個，有關方面應該停止在溯源問題上搞政治操弄，與國際社會一道為戰勝疫情、維護人類健康福祉做出應有貢獻。

針對世衛組織在7月16日向成員國通報了新冠病毒第二階段溯源計劃，此前48個國家向譚德塞致函，反對將溯源問題政治化，趙立堅表示，日前格林納達、基里巴斯、所羅門群島、聖多美和普利西比、布吉納法索、毛里塔尼亞、加納7國又加入了向譚德塞致函、反對溯源政治化的正義行列，陸方對此表示歡迎。截至今天，致函國家數量已達到55個，在世衛組織7月16日舉行的成員國通報會上，俄羅斯、白俄羅斯、巴基斯坦、斯里蘭卡、柬埔寨、伊朗、敘利亞、布隆迪、津巴布韋、喀麥隆、古巴、委內瑞拉、玻利維亞等許多國家紛紛發出正義的聲音。他們強調病毒溯源是一項科學任務，不能被政治化。

趙立堅說，世衛組織發布的「中國-世衛組織聯合研究報告」應該得到維護，越來越多的國家發出壓倒性的正義聲音，這與個別國家搞政治操弄、反對科學歪曲事實，形成鮮明對照，充分反映了國際社會的公義所在和人心向背，充分證明秉持公正客觀、主持公道公理的國家還是佔大多數的。有關方面應該停止在溯源問題上搞政治操弄，停止利用溯源問題甩鍋推責，停止蓄意破壞國際溯源研究合作，採取真正負責任的科學態度，與國際社會一道為戰勝疫情、維護人類健康福祉做出應有貢獻。